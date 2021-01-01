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Vietnam’da sıcak sac için karşı teklifler hala 900$/mt CFR’ın altında, ihracatçılar diğer piyasaları tercih ediyor

Vietnam ithal sıcak sac piyasasında durum, geçtiğimiz haftadan bu yana iyileşme göstermedi.

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