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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları artmaya devam etti, arz kısıtlı

Piyasa kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Vietnam ithal sıcak sac piyasasında fiyatlar arzın kısıtlı olması ve kısa ...

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