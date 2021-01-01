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Vietnam’da Hoa Phat yerel sıcak sac fiyatlarını 50$/mt’dan fazla düşürdü

Vietnam’ın en büyük ikinci çelik üreticisi Hoa Phat, Ocak ayı sevkiyatlı yeni yerel sıcak sac fiyatlarını açıkladı. ...

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