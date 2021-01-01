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Vietnam’da ithal sıcak sac için verilen karşı teklifler 900$/mt CFR’ı aştı

Bu hafta Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları, alıcılar tarafından verilen karşı tekliflerin nihai mamul piyasasında iyileşen ...

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