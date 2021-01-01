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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları Hindistan’dan yapılan düşük fiyatlı alımlarla daha da düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içinde, Vietnam’da ithal soğuk sac fiyatları düşmeye devam etti ve hatta düşüş hız kazandı. Bu ...

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