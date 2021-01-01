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Türkiye’de yerel ve ithal levha fiyatları bir kez daha düştü

Türkiye’de ithal çelik levha fiyatları, bütün tedarikçiler düşüşteki piyasada satış gerçekleştirmeyi hedefleyerek indirimler ...

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