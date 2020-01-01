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Türkiye’de levha fiyatları Mayıs ayında zayıf talebe rağmen sertçe arttı

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde, Türkiye’de çelik levha fiyatları 150$/mt arttı ve bu artış yüksek sıcak sac fiyatlarından kaynaklandı.

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