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Türkiye’de levha fiyatları düştü, talep zayıf

Türkiye levha piyasasında talep olumsuz görünüm ve yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle oldukça zayıf oldu.

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