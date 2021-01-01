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Türkiye levha piyasasında görünüm olumsuz

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye levha piyasasında fiyatlar sabit kaldığı ve talep hala zayıf olduğu için görünüm pek değişmedi.

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