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Türkiye’de ithal levha fiyatları arttı, arz sınırlı

Türkiye’de iç piyasaya verilen levha fiyatları, sıcak sac fiyatları nispeten yüksek seyrederken talebin sınırlı olması nedeniyle yatay seyretti.

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