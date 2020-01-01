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Tokyo Steel yassı mamul fiyatlarını artırdı, Japonya’da hurda fiyatlarındaki düşüş tersine dönebilir

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, iç piyasaya verdiği Nisan teslimli yassı mamul fiyatlarını artırmaya karar verdi.

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