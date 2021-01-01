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Tokyo Steel talepteki belirsizlik nedeniyle Ekim ayı için fiyatlarını sabit tuttu

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, Ekim ayı için tüm yerel fiyatlarını sabit tutma kararı aldığını duyurdu.

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