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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Fiyat beklentileri artan riskler nedeniyle çoğunlukla olumsuz

Piyasa kaynakları, farklı bölgelerde görülen çeşitli eğilimleri göz önünde bulundurarak, bu hafta sıcak sac fiyatlarına ilişkin ...

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