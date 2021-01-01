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Düşük fiyatların satışları artırmasıyla Çin’de sıcak sac ihracat vergisi endişesi geri geldi

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarında görülen keskin düşüşlerin ardından daha rekabetçi teklifler ve bağlantı seviyeleri duyuldu.

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