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AB yerel sıcak sac piyasasında beklentiler toparlandı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB sıcak sac piyasasına ilişkin beklentiler toparlandı ve yerel fiyatlar hafifçe artış gösterdi.

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