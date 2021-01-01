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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Çin’de trend aşağı yönlü olduğu için fiyatlar ve beklentiler düştü

Çoğu bölgede sıcak sac fiyat trendleri ve beklentiler kötümser oldu. Türkiye’de alıcılar ithalat segmentinde artan rekabet ...

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