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Türkiye’nin galvanizli ve soğuk sac fiyatları düşük talep ve negatif sıcak sac piyasasının baskısı altında

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye’nin kaplamalı mamul ve soğuk sac piyasaları, temel olarak zayıf talep ve sıcak ...

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