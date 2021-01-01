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Türkiye sıcak sac piyasasının görünümü artan ithalat rekabeti nedeniyle karmaşık

Türkiye piyasasına düzenli olmayan pazarlardan gelen agresif sıcak sac teklifleri fiyatları aşağı çekti. Yine de yerel ve BDT’li ...

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