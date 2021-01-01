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< Yassı Ürünler ve Slab

Rus Severstal Aralık üretimi sıcak sac ihracat satışlarını başarıyla kapattı

Rus yassı mamul üreticisi Severtal, Aralık üretimi sıcak sac ihracat satışlarını, çoğunlukla Avrupa ülkelerine yaptığı ...

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