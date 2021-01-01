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Formosa Ha Tinh Çin’deki düşüş nedeniyle yerel sıcak sac fiyatlarını 40$/mt düşürdü

Vietnamlı sıcak sac üreticisi Formosa Ha Tinh, Çin çıkışlı fiyatlarda son iki haftadır görülen keskin düşüşler ve devam eden ...

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