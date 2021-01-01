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Küresel sıcak sac piyasasına bakış: Beklentiler çoğunlukla aşağı yönlü, BDT çıkışlı fiyatlar düştü

Bu hafta, BDT’den verilen teklifler ve bağlantı fiyatları ile Avrupa’da dahil olmak üzere, küresel sıcak sac fiyatları düşüş ...

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