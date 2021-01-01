﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

AB piyasasında sıcak sac fiyatları düştü, alıcılar hala ithalatla ilgilenmiyor

Geçtiğimiz son iki haftada AB piyasasında yerel sıcak sac fiyatları düştü. Kasım ayının büyük bölümünde, spot alıcılar çoğu ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.