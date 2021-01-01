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Japonya çıkışlı sıcak sac fiyatları sertçe düştü, tedarikçiler Latin Amerika’ya odaklandı

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde, Japonya’dan dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları global piyasadaki negatif görünüm ...

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