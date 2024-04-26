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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Mart ayında %20,9 yükseldi

Cuma, 26 Nisan 2024 09:18:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %20,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %55,3 artışla 259.534 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 252,2 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 209,7 milyon $’a kıyasla 307,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 86.278 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 86.657 mt’a kıyasla 84.798 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 27.909 mt ile Meksika, 25.972 mt ile Vietnam, 21.893 mt ile Güney Kore ve 16.478 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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