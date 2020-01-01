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< Yassı Ürünler ve Slab

İran çıkışlı slab fiyatları yeni ihalelerde 30$/mt arttı

Küresel çelik ve hammadde piyasasında devam eden yükseliş eğilimi, İranlı yarı mamul üreticilerinin slab tekliflerini daha da artırmasına neden oldu.

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