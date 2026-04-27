İran 30 Mayıs’a kadar sac ve slab ihracatını yasakladı

Pazartesi, 27 Nisan 2026 13:43:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre İran Ticaret Geliştirme Kurumu 66 tarife kodu kapsamında listelenen slab, sıcak haddelenmiş sac, soğuk haddelenmiş sac, teneke sac, diğer kaplamalı sac ve boyalı sac ihracatını 30 Mayıs’a kadar yasakladı. Karara ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

Söz konusu ihracat yasağı İran’ın çelik sektörünün İsrail ve ABD ile yaşanan çatışma sırasında düzenlenen saldırılardan etkilenmesinin ardından geldi. İran gazetesi Etemad tarafından Pazar günü yayımlanan bir habere göre ülkedeki toplam çelik üretiminin %25-30’una karşılık gelen yaklaşık 10 milyon mt yıllık çelik üretim kapasitesi önemli tesislerde meydana gelen hasarın ardından devre dışı kaldı.

Mobarakeh Steel Company ve Khuzestan Steel Company dahil olmak üzere büyük İranlı çelik üreticilerinin savaş sırasında saldırıya uğradığı bildirildi. Bunun sonucunda yaşanan üretim kesintilerinin inşaat, otomotiv ve altyapı gibi başlıca çelik tüketen sektörleri etkilediği ifade edildi.


