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Hoa Phat’ın sıcak sac fiyatlarındaki düşüş Vietnam’daki zayıflıktan kaynaklanıyor

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat, iç piyasa için yeni fiyatlarını açıkladı, Eylül ayına göre 6-8$/mt düşüş görüldü.

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