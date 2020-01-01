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Hoa Phat Vietnam’da talep düşüşü nedeniyle yerel sıcak sac fiyatlarını düşürdü, ithalat piyasası netlik arayışında

Ülkenin en büyük ikinci sıcak sac tedarikçisi fiyatlarını yaklaşık 50$/mt düşürme kararı aldı.

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