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< Yassı Ürünler ve Slab

Hint çelik üreticileri Ekim teslimli yassı mamul baz fiyatlarını yükseltmeye başladı

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Hint entegre çelik üreticileri koklaşabilir taş kömürü gibi ...

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