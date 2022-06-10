Primetals Hint AMNS’ye birleşik asitleme hattı ve soğuk haddehane tedarik edecek

Cuma, 10 Haziran 2022 10:45:36 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel Limited’e (AMNS) ülkenin batısındaki Hazira, Gujarat’ta bulunan tesisi için birleştirilmiş asitleme hattı ve tandem soğuk haddehane tedarik edeceğini açıkladı.

Projenin 2024 yılının Temmuz ayında devreye alınması planlanıyor.

Yıllık 1,92 milyon mt kapasiteye sahip yeni birleştirilmiş asitleme hattı ve tandem soğuk haddehane ülkenin hızla artan çelik ihtiyacını karşılamak için AMNS’nin genişlemesiyle otomotiv sektöründe kullanılmak üzere çelik kaliteleri üretmeye başlayacak.

Mevcut sıcak şerit tesisi yeni hatta sıcak sac tedarik edecek. Asitlemeden sonra rulo ya sıcak haddelenmiş (asitlenmiş ve yağlanmış) çelik olarak işlenecek ya da soğuk haddeleme için tandem soğuk haddehaneye gönderilecek. Tandem soğuk haddehane 900-1.890 mm genişliğine sahip çelik kaliteleri üretmek üzere tasarlandı.