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< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’dan dış piyasalara verilen Ocak ayı teslimatlı yassı mamul fiyatları sabit

Beklentilerin aksine Hint çelik üreticileri, Aralık ayı üretimli ve Ocak ayı teslimatlı yassı mamul ürünlerinin fiyatlarında değişikliğe gitmedi.

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