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Hindistan çıkışlı sıcak sac Vietnam’a 1.000$/mt CFR’ın üstünden satıldı, hedef fiyatlar daha da yükseldi

Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları, beklendiği gibi en son satışlarda 1.000$/mt CFR’ın üstüne çıktı.

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