﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Formosa Ha Tinh iç piyasa talebindeki büyük düşüşe rağmen Vietnam’da sıcak sac fiyatlarını sabit tuttu

Vietnamlı çelik üreticisi Formosa Ha Tinh (FHS), Temmuz ve Ağustos teslimatlı yerel sıcak sac fiyatlarını önceki aya göre sabit tuttu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.