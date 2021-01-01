﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları vadeli fiyatlardaki düşüş nedeniyle geriledi, yerel talep yavaşladı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, bir önceki hafta görülen hafif düşüşlerin ardından ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.