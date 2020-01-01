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Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları artan satışlarla daha da yükseldi, yerel piyasa güçlü

Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri, yabancı alıcıların stok alımı yapma ihtiyaçları nedeniyle daha da arttı.

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