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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab tekliflerinde referans fiyat değişti

Brezilyalı üreticiler tarafından ABD’deki müşterilerine en son yapılan baz ticari kalite slab satışları 970-980$/mt FOB aralığından gerçekleşti.

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