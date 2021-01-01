﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları Eylül sevkiyatlarında hafifçe düştü

Brezilyalı üreticiler baz ticari kalite slab için ABD’deki müşterileri ile Eylül sevkiyatlı olmak üzere 960$/mt FOB seviyesinden pazarlık yapıyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.