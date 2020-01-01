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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları çoğunlukla yatay seyretti

Geçtiğimiz hafta Brezilyalı çelik üreticilerinin ABD’nin Doğu Kıyısı’na yaptığı baz ticari kalite slab satışları 786$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti.

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