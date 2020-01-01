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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları yükseldi ancak talep hala güçlü değil

Asya’da ithal slab fiyatları, başta sıcak sac olmak üzere yassı mamul fiyatlarındaki artış grafiğinin desteğiyle yükseldi.

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