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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da ithal slab fiyatları yassı mamul fiyatlarındaki artışı takiben yükselişte

Slab tedarikçilerinin çoğunun hedefledikleri fiyat seviyesi 750$/mt CFR Güneydoğu Asya seviyesinin altında değil. Bu fiyat da ...

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