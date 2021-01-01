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< Yassı Ürünler ve Slab

Asya slab piyasasında görünüm ve fiyatlar Çin’den gelen talebin artmasıyla iyileşti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çinli slab alıcıları ithal alımlara daha fazla ilgi gösterdi.

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