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ABD’de sıcak sac fiyatları hala düşüşte, soğuk sac fiyatları değişmedi

Geçtiğimiz hafta ABD’de yerel sıcak sac fiyatları ardı ardına ikinci hafta düştü ve 22$/mt daha geriledi. Böylece geçtiğimiz ...

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