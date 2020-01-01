﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Ummanlı inşaat demiri tedarikçileri agresif fiyat politikaları sonucu ihracat satışları yapıyor

Ummanlı inşaat demiri tedarikçileri başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, yabancı rotalara aktif bir şekilde satış yapmaya odaklandı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.