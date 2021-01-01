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Küresel kütük piyasasına bakış: Zayıf talep ve hurdadaki kayıpların etkisiyle fiyatlar düşmeye devam etti

Küresel kütük piyasasında durumlar geçtiğimiz hafta, talebin yavaşlamasına ek olarak beklentilerin hurda fiyatlarındaki ...

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