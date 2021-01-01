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Çin'de kütük fiyatları yeniden geriledi, Asyalı müşteriler indirim bekliyor

Çin kütük piyasasında bu hafta olumsuz sona erdi. Yerel fiyatlar, bu haftanın başında kaydedilen kısa vadeli bir toparlanmanın ...

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