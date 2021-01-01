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BDT kütük ihracat piyasasının görünümü zayıfladı, fiyatlar gevşedi

BDT kütük piyasasında geçtiğimiz hafta başlayan negatif görünüm bu hafta daha da güçlendi ve ticaret durgun seyretmeye devam ...

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