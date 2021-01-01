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Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’deki düşüşün ardından aşağı yönlü daha fazla risk ortaya çıktı

Bu hafta, küresel kütük piyasasında, Çin’de görülen gerilemenin ardından daha fazla aşağı yönlü risk ortaya çıktı. Bu da ...

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