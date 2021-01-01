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< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya kütük piyasası yatay, yavaş talep ve Çin piyasasının zayıf olması beklentileri etkiliyor

Güneydoğu Asya’da ithal kütük talebi en azından standart dışı ve yüksek kalite malzeme için geçtiğimiz hafta zayıfladı.

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