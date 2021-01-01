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< Uzun Ürünler ve Kütük

Artan arz sebebiyle BDT çıkışlı kütük fiyatlarında daha fazla artış olması pek olası görünmüyor

BDT kütük ihracat piyasasında beklentiler, Türkiye’de beklentilerin zayıflamasının ardından kötüleşti.

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