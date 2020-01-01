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İran çıkışlı kütük fiyatları son bağlantılarda arttı, yükseliş devam edecek

Global piyasada mamul fiyatlarının yükseliş göstermesi ve Çin’in tatil sonrasında piyasaya pozitif bir görünümle dönüşü ...

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